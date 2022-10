La rivincita di Awoniyi: segna contro il Liverpool dopo zero presenze in sette anni con i Reds

Il Liverpool cade in casa del Nottingham Forest: a decidere è Awoniyi, che dei Reds è stato calciatore per sette anni senza giocare mai.

Terza sconfitta in campionato e discorso titolo già praticamente chiuso a fine ottobre. Quella del Liverpool è stata una prima parte di stagione certamente non all’altezza delle aspettative. La compagine dei Reds infatti, dopo undici turni di Premier League ha messo in cascina appena sedici punti, ovvero undici in meno rispetto ad un Arsenal che ha ancora una partita da giocare.

Agli uomini di Jurgen Klopp servirà un mezzo miracolo per rimettersi nella scia delle primissime, intanto però l’ultimo ko subito è di quelli che danno un senso al momento che si sta vivendo.

Il Liverpool infatti sabato pomeriggio è caduto in casa di un Nottingham Forest che, grazie al successo ottenuto, ha lasciato, almeno momentaneamente, l’ultimo posto in classifica (il Leicester ha giocato una gara in meno).

Per il Forest si è trattato della seconda vittoria nel torneo, dopo quella di metà agosto ottenuta nel secondo turno contro il West Ham, e mattatore assoluto dell’incontro del City Ground è stato Taiwo Awoniyi che, non solo al 55’ ha messo a segno il goal della vittoria, ma che per tutti i 64’ nei quali è stato in campo è stato un’autentica spina nel fianco per i difensori avversari.

Getty Images

Ebbene l’attaccante nigeriano (tre goal per lui in campionato), segnando contro il Liverpool si è preso una sua piccola rinvilita. Dal 2015, fino al luglio 2021, è stato infatti legato contrattualmente ai Reds, con i quali, in sette stagioni, non ha totalizzato nemmeno una presenza.

Acquistato per circa mezzo milione di euro, è stato immediatamente girato in prestito all’FSV Francoforte e da lì in poi ha iniziato un lungo girovagare che l’ha condotto prima al NEC, poi al Mouscron, al Gent, ancora al Mouscron, al Mainz e all’Union Berlino, club che ha acquistato il suo cartellino per sette milioni e mezzo di euro.

Un su e giù tra Germania, Olanda e Belgio, prima di tornare in Inghilterra, dove ad accoglierlo ha trovato appunto il Nottingham Forest che ha investito venti milioni pur di assicurarsi il suo cartellino la scorsa estate.

Quello di Taiwo Awoniyi è stato dunque il più classico dei goal degli ex. Un ex che non ha mai totalizzato nemmeno un minuto con il Liverpool, anche perché oggettivamente chiuso da attaccanti di caratura mondiale.