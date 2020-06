Rivera allenatore del Milan? C'è la candidatura: "Se ha bisogno di una mano..."

La leggenda rossonera ha appena preso il tesserino e si prepara ad entrare nel mondo degli allenatori a 77 anni.

Rangnick? No, il , nella mente di Gianni Rivera, potrebbe andare nuovamente ad una vecchia bandiera rossonera. Da Ancelotti a Gattuso, da Tassotti, sono tanti i tecnici, in capo o vice, che si sono seduti sulla panchina del Diavolo dopo averlo rappresentato da giocatore.

Rivera è senza dubbio uno dei giocatori più importanti nella storia del Milan, nonchè in quella del calcio italiano: dopo aver rappresentato la squadra rossonera da giocatore per un ventennio, vincendo anche il Pallone d'Oro, è divenuto dirigente del club meneghino. Ma mai allenatore. Ora arriva la sua candidatura.

"Quando giocavo non ho mai guardato gli altri. Avevo una mia idea di calcio offensivo. E mi piacerebbe metterla in pratica. Sì, ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Anzi, se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua...".

Se Pioli è attualmente sulla panchina del Milan e Rangnick sembra poter essere il futuro, in mezzo un po' per gioco e un po' seriamente, Rivera evidenzia di poter essere una possibilità nel breve o nel lungo nuovo periodo rossonero. Per ora neanche un'idea, ma nemmeno un'idea così strampalata.

Del resto Rivera potrebbe tornare nel Milan dall'alto della sua esperienza rossonera, magari affiancando Pioli o il nuovo allenatore grazie ad una vita passata in rossonero, fino al 1986, dal cui momento cominciò la carriera nella Federazione azzurra e in politica.

Sui social si sta già parlando del 77enne Rivera accostato al Milan, nonostante la sua potesse essere solo una battuta. Guai però a sottovalutare lo strano corso del calcio e l'amore della società rossonera per i suoi vecchi idoli di una vita intera.