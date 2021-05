River Plate senza portieri: in Libertadores un giocatore di movimento in porta

River Plate decimato dal Covid ma la CONMEBOL non concede deroghe e Gallardo schiererà un calciatore di movimento in porta.

River Plate ancora decimato dal Covid-19, che in queste settimane sta rendendo impossibile i piani del tecnico Gallardo, oltre che preoccupare ovviamente tutto l'ambiente.

Già nella partita di campionato contro il Boca Juniors, il River ha avuto difficoltò a schierare un portiere, lanciando l'esordiente Alan Diaz, che ha parato anche il rigore a Carlos Tevez.

Adesso l'incontro di Copa Libertadores contro il Santa Fe incombe ed il River Plate si ritrova senza nessun portiere, visto che tutti quelli presenti in lista sono indisponibili e la CONMEBOL non concede deroghe.

Per ovviare alla mancanza, in fase di rifinitura, Marcelo Gallardo ha fatto indossare i guanti al centrocampista Enzo Pérez, 179 cm d'altezza e uno dei 12 elementi arruolabili per l'incontro.

Si tratta di uno dei giocatori più esperti della rosa, con i suoi 35 anni. E' uno dei senatori della squadra e probabilmente sarà lui, nella notte italia di oggi (calcio d'inizio alle 2) a difendere i pali del River Plate.