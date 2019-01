River Plate, Rodrigo Mora vince la Libertadores e si ritira a 31 anni

Campione del Sudamerica a dicembre, Rodrigo Mora ha annunciato il ritiro a causa dei postumi di un infortunio all'anca: "Il dolore è costante".

Un mese fa anche Rodrigo Mora viveva la grande gioia del Bernabeu, con la Copa Libertadores alzata in faccia al Boca Juniors. Oggi, invece, l'attaccante del River Plate vive uno dei momenti più difficili della propria carriera, che giunge ufficialmente alla conclusione.

Proprio così: Mora ha deciso di ritirarsi dopo aver conquistato il trofeo più importante del Sudamerica. La stranezza? Ha appena compiuto (a fine ottobre) 31 anni. Ancora pochi, pochissimi per un calciatore professionista. Ma la motivazione l'ha spiegata lui stesso attraverso un toccante messaggio postato su Twitter nella notte italiana.

"Sono costretto a vivere uno dei giorni più tristi della mia vita. La sofferenza e il dolore sono costanti, ho dato tutto quello che potevo ma ora devo affrontare la realtà. Non posso più continuare a giocare a calcio. Ho un nodo nel petto e una sensazione impossibile da spiegare. Mi sarebbe piaciuto ritirarmi in un altro modo. So che ora arriveranno momenti complicati, con molte decisioni da prendere... Però oggi voglio solo ringraziare tutti".

I dolori di cui parla Mora sono legati a un infortunio all'anca rimediato nel 2017: un guaio fisico di notevole entità, che ha costretto l'attaccante del River Plate a operarsi e a perdere sempre più spazio nella rosa di Gallardo.

Il tecnico, in realtà, lo ha sempre preso in considerazione, tanto che anche Mora avrebbe fatto parte del gruppo convocato per il ritiro in vista della ripresa della Superliga argentina. L'ex Peñarol e Universidad de Chile, in panchina sia all'andata che al ritorno contro il Boca Juniors, ha però deciso di dire stop.