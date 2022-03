RIVER PLATE-BOCA JUNIORS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: River Plate-Boca Juniors

Data : 20 marzo 2022

: 20 marzo 2022 Orario : 23.00 italiane

: 23.00 italiane Canale Tv : Sportitalia

: Sportitalia Streaming: Sportitalia

River Plate e Boca Juniors incendiano il calcio argentino. La formazione allenata da Marcelo Gallardo e quella di Sebastian Battaglia, due leggende dei rispettivi club che oggi si sfidano in panchina dopo averlo fatto per anni in campo, si ritrovano una di fronte all'altra in un Superclásico come sempre di fuoco.

Non bastasse l'enorme rivalità che fa di River Plate-Boca Juniors uno dei derby più affascinanti e sentiti al mondo, la situazione di classifica fa il resto: dopo 6 giornate dall'inizio del campionato argentino il River ha accumulato 13 punti e il Boca 11. I Millonarios possono dunque staccare i rivali, che di contro, in caso di vittoria, hanno la possibilità di operare il sorpasso.

L'ultimo Superclásico tra River Plate e Boca Juniors si è disputato, sempre per il torneo argentino, lo scorso 3 ottobre: in quell'occasione ad avere la meglio è stata la formazione di Marcelo Gallardo, con un 2-1 frutto della doppietta messa a segno nel primo tempo da Julian Alvarez (inutile il goal della bandiera boquense segnato nel finale da Zambrano).

Di seguito tutte le informazioni utili sul Superclásico River Plate-Boca Juniors: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO RIVER PLATE-BOCA JUNIORS

River Plate-Boca Juniors si giocherà nella tarda serata di domenica 20 marzo 2022 al Monumental di Buenos Aires. Il calcio d'inizio della super sfida sarà alle ore 23.00 italiane, ovvero le 19.00 orario argentino.

DOVE VEDERE RIVER PLATE-BOCA JUNIORS IN TV

Sarà possibile assistere a River Plate-Boca Juniors in diretta tv gratis collegandosi a Sportitalia, emittente che detiene i diritti del campionato argentino. Si potrà vedere il match sul canale 60 del Digitale Terrestre oppure scaricando l'app di Sportitalia sulle tv abilitate.

RIVER PLATE-BOCA JUNIORS IN DIRETTA STREAMING

River Plate-Boca Juniors sarà visibile anche in diretta streaming gratis: basterà accedere al sito di Sportitalia, oppure scaricare l'app dell'emittente sul proprio pc, smartphone o tablet. In entrambi i casi non servono abbonamenti.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE-BOCA JUNIORS

River Plate praticamente definito per il Superclásico, a partire da Julian Alvarez, regolarmente al proprio posto al centro dell'attacco in attesa di volare a Manchester. L'unico ballottaggio sembra essere in mezzo al campo tra De la Cruz e Palavecino, con l'uruguaiano leggermente favorito per una maglia da titolare.

Boca Juniors senza l'infortunato Izquierdoz (frattura a un piede): al suo posto dentro Zambrano. Piccolo dubbio in mezzo al campo, dove dovrebbero giocare Medina e Pol Fernandez, con Campuzano inizialmente in panchina. Benedetto ha recuperato dai problemi muscolari delle scorse settimane e ci sarà. Ok anche Oscar Romero, pure lui con qualche fastidio negli ultimi giorni.

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Rojas, Diaz, Gonzalez Pirez, Casco; E. Fernandez, Perez, De la Cruz; Simon, Alvarez, Barco. All. Gallardo

BOCA JUNIORS (4-3-1-2): Rossi; Advincula, Zambrano, Rojo, Fabra; Medina, Pol Fernandez, Ramirez; Romero; Villa, Benedetto. All. Battaglia