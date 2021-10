River Plate e Boca Juniors si sfidano in un Superclasico di fuoco: tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

RIVER PLATE-BOCA JUNIORS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: River Plate-Boca Juniors

River Plate-Boca Juniors Data: 3 ottobre 2021

3 ottobre 2021 Orario: 22.00

22.00 Canale tv: Solocalcio

Streaming: Solocalcio

L'Argentina si ferma per il Superclásico. River Plate contro Boca Juniors, Millonarios contro Xeneizes. Una supersfida che infiamma la quattordicesima giornata della Primera Division, o Liga Profesional, proprio mentre il calendario del megacampionato a 26 squadre compie il proprio giro di boa.

Smaltita la delusione della precoce estromissione dalla Copa Libertadores (peraltro per mano dello stesso avversario, i brasiliani dell'Atletico Mineiro), River Plate e Boca Juniors sono tornati a concentrare le proprie attenzioni sul campionato. Riuscendo a risalire la china, e di conseguenza la classifica, dopo un avvio piuttosto complicato.

Il River Plate è attualmente secondo in classifica alle spalle del sorprendente Talleres, che comanda con 29 punti contro i 27 della formazione di Marcelo Gallardo. Sono 21 invece quelli conquistati fino a questo momento dal Boca Juniors della leggenda Sebastian Battaglia, che a metà agosto ha sostituito in panchina Miguel Angel Russo.

L'ultimo precedente tra River Plate e Boca Juniors risale a inizio agosto, ma in Copa Argentina: in quell'occasione gli azul y oro si sono imposti ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Sempre ai calci di rigore era terminata anche la sfida dei playoff relativi allo scorso campionato, e ancora una volta a prevalere era stato il Boca.

In questa pagina tutte le informazioni su River Plate-Boca Juniors: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO RIVER PLATE-BOCA JUNIORS

River Plate-Boca Juniors si giocherà allo stadio Monumental di Buenos Aires, casa dei Millonarios, nella serata di domenica 3 ottobre 2021. Il calcio d'inizio è in programma a un orario accessibile al pubblico italiano, ovvero le 22 (le 17 orario argentino).

Il Superclásico tra River Plate e Boca Juniors vedrà peraltro il parziale ritorno del pubblico, come già sta avvenendo in Europa: è stata autorizzata la capienza del 50% per la grande sfida.

Sarà Sportitalia, che detiene i diritti del campionato argentino per l'Italia, a trasmettere in diretta tv e in esclusiva il Superclásicoattraverso il canale Solocalcio (numero 61 del Digitale Terrestre). Il match del Monumental si potrà inoltre vedere anche in differita, a mezzanotte di domenica, sul canale numero 60 del Digitale Terrestre.si potrà vedere non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: la supersfida del calcio argentino sarà infatti visibile sul sito di Sportitalia attraverso dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Il River Plate si schiererà con un 4-3-1-2, anche se la coppia offensiva non è ancora stata decisa: Rollheiser e Alvarez sono insidiati da Romero e Suarez. Dietro di loro il gioiello Carrascal. In mezzo al campo, assieme a Perez e De la Cruz potrebbe toccare all'ex veronese Bruno Zuculini.

Anche Battaglia, al suo primo Superclásico da allenatore dopo i tanti vissuti da calciatore, deve dare risposta ad alcuni punti interrogativi. Potrebbe intanto passare al 4-3-3, e in questo caso Briasco avrebbe la meglio su Cardona. Lotta per una maglia tra Montes, Rolon e Gonzalez a centrocampo. In difesa l'ex Manchester United Rojo.

RIVER PLATE (4-3-1-2): Armani; Casco, Rojas, Diaz, Angileri; Zuculini, Perez, De la Cruz; Carrascal; Rollheiser, Alvarez.

BOCA JUNIORS (4-3-3): Rossi; Advincula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Montes, Campuzano, Almendra; Pavon, Orsini, Briasco.