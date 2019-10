River Plate-Boca Juniors dove vederla: canale tv e diretta streaming

River Plate e Boca Juniors si incontrano nelle seminfinali di Copa Libertadores: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

River Plate e Boca Juniors tornano a sfidarsi in Copa Libertadores dopo l'ormai storico Superclasico andato in scena lo scorso anno in finale, quando i Millonarios di Gallardo riuscirono a imporsti sugli Xeneizes di Scheletto al Bernabeu, conquistando la coppa tanto ambita.

Con DAZN segui la Copa Libertadores IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Decisi a vendicare la bruciante sconfitta subita in terra di , gli azul y oro, ora allenati da Alfaro proveranno a eliminare i rivali dalla competizione. Per questo molto delicato è già il primo atto all'Estadio Monumental di Buenos Aires, dove andrà in scena la seminfinale d'andata. Il secondo atto si terrà poi alla Bombonera il prossimo 23 ottobre.

La vincente di questa doppia sfida incontrerà poi in finale la vincitrice dell'altra semifinale di Copa Libertadores tra Gremio e Flamengo, derby brasiliano.

Ai vertici della Superliga argentina, il Boca Juniors arriva a questo incontro in un ottimo momento di forma. 18 i punti accumulati fino ad ora dagli Xeneizes in campionato, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. Uno di questi è arrivato proprio contro il River Plate, capace di fermare i rivali sullo 0-0 lo scorso settembre.

Gara che per i Millonarios è stata una delle migliori in questa stagione, per il momento abbastanza deludente. In campionato la truppa di Gallardo si trova infatti a -4 dal Boca Juniors, anche se l'ultimo successo per 2-0 sul campo del Gimnasia y Estudiantes La Plata ha ridato morale alla squadra. A contribuire anche il pareggio ottenuto dal Boca contro il Newells Old Boys.

Restando invece al cammino in Copa Libertadores, il River Plate nei turni precedenti ha eliminato Cruzeiro e Cerro Porteño rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale. Il Boca Juniors ha invece avuto la meglio di Athletico Paranaense e LDU Quito.

In questa pagina tutte le informazioni su River Plate-Boca Juniors: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

RIVER PLATE-BOCA JUNIORS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: River Plate-Boca Juniors

River Plate-Boca Juniors Data: 2 ottobre 2019

2 ottobre 2019 Orario: 2.30 (italiane)

2.30 (italiane) Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO RIVER PLATE-BOCA JUNIORS

La seminifinale d'andata di Copa Libertadores River Plate-Boca Juniors si terrà all'Estadio Monumental di Buenos Aires il 2 ottobre 2019. Il calcio d'inizio sarà alle ore 2.30 italiane (della notte tra martedì e mercoledì) e l'arbitraggio dell'incontro sarà affidato a Raphael Claus, fischietto brasiliano.

Non è prevista alcuna diretta tv in per River Plate-Boca Juniors. La sfida sarà infatti trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN.

I clienti dotati di moderne smart tv compatibili con l'app di DAZN, oltre che di televisori collegati a una console di gioco quali PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, potranno però seguire comunque la gara sullo schermo della propria tv. L'app si trova anche sul decoder Sky Q.

River Plate-Boca Juniors sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, piattaforma che ha acquistato i diritti della Copa Libertadores per l'Italia. Gli abbonati potranno dunque seguire quanto accade da Buenos Aires tramite il sito ufficiale e l'app di DAZN, disponibile su tablet, smartphone, decoder Sky Q e console di gioco abilitate come PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oltre che dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Disponibile anche on-demand per chi non potrà seguire la gara in diretta, River Plate-Boca Juniors sarà commentata da Stefano Borghi e Massimo Callegari. Prime voci per DAZN, in quest'occasione i due si uniranno in un commento speciale, riproponendo quanto avvenuto già in occasione dell'ultima finale di Copa Libertadores proprio tra Millonarios e Xeneizes.

Gallardo è pronto a puntare sulla miglior formazione disponibile per questo delicato incontro di Copa Libertadores, dovendo però fare a meno di Juan Fernando Quintero e Leonardo Ponzio, non convocati. Il tecnico argentino è però riuscito a recuperare Nicolas De La Cruz e Lucas Pratto. Quest'ultimo dovrebbe lasciare la maglia da titolare a Suarez.

Tanti i dubbi invece per Alfaro, chiamato a valutare con attenzione le condizioni soprattutto di Wanchope Abila, Mauro Zarate e Daniele De Rossi. Impiegati con un minutaggio ridotto nelle ultime gare a causa di alcuni infortuni, i tre vogliono però essere della partita. Soltanto Abila, dovrebbe però partire titolare.

RIVER PLATE (4-4-2): Armani; Montiel, Martinez, Diaz, Casco; Fernandez, Palacios, Perez, De La Cruz; Borré, Suarez.

BOCA JUNIORS (4-2-4): Andrada; Weingandt, Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone, Capaldo; Salvio, Mac Allister, Abila, Reynoso.