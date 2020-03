River Plate-Binacional dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il River Plate sfida il Binacional nel 2° turno della fase a gironi della Copa Libertadores: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il River Plate di Marcelo Gallardo affronta in casa i peruviani del Deportivo Binacional, guidati in panchina dal tecnico colombiano Flabio Torres, nella 2ª giornata del Gruppo D della fase a gironi della Copa Libertadores. La gara si giocherà al Monumental a porte chiuse per decisione del TAS in seguito agli incidenti della finale dell'edizione 2018.

Segui River Plate-Binacional in diretta streaming su DAZN

Nel primo turno i Millonarios hanno perso pesantemente per 3-0 in contro l'LDU Quito, mentre il Binacional ha superato 2-1 in casa i brasiliani del San Paolo.

Altre squadre

Il River ha conquistato la qualificazione a quest'edizione della Libertadores piazzandosi al 5° posto nella Superliga argentina edizione 2018/19, mentre il Deportivo Binacional grazie al successo del Campionato di apertura del Perù nel 2019.

Non ci sono precedenti fra le due formazioni nel massimo torneo del Sud America. I Millonarios hanno comunque disputato 18 gare in Copa Libertadores contro formazioni del Perù, collezionando 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

I Millonarios arrivano alla gara dopo lo smacco del pareggio interno contro l'Atlético Tucumán che, complice il successo per 1-0 del Boca Juniors sul Gimnasia, ha consegnato il titolo argentino agli storici rivali. Il Deportivo Binacional, invece, è terzo in classifica nell'attuale campionato locale a -3 dalla vetta della classifica. In questa pagina tutte le informazioni su River Plate-Binacional: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

RIVER PLATE-BINACIONAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: River Plate-Deportivo Binacional

River Plate-Deportivo Binacional Data: 11 marzo 2020

11 marzo 2020 Orario: 23.15

23.15 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO RIVER PLATE-BINACIONAL

River Plate-Deportivo Binacional si disputerà la sera italiana di mercoledì 11 marzo 2020 nel palcoscenico del 'Monumental'-Stadio Monumentale Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal venezuelano Jesús Valenzuela, è previsto per le 23.15 ore italiane. Sarà la prima sfida assoluta fra le due formazioni in Copa Libertadores.

La sfida River Plate-Deportivo Binacional sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Copa Libertadores. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere River Plate-Deportivo Binacional in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Gallardo dovrebbe affidarsi a livello tattico al 3-5-2. Davanti ad Armani, linea difensiva a tre composta da Martínez Quarta, R. Rojas e Pinola. In mediana regia affidata a Milton Casco, con Enzo Pérez e Ignacio Fernández interni e Montiel e De La Cruz sulle due fasce. In attacco tandem offensivo composto da Matias Suárez e Borré. Dalla panchina Scotto, Pratto e Julián Alvárez.

Flabio Torres potrebbe mandare in campo i peruviani con il 4-4-4. In attacco coppia composta da Arango e Aldair Rodríguez. A centrocampo spazio a Manco e Polar sulle corsie laterali, mentre Leudo e Y. Tello dovrebbero essere i due interni. Fra i pali ci sarà Raúl Fernández, con una linea difensiva a quattro che sarà probabilmente composta dai terzini Ángel Pérez e Jeickson Reyes e dai due centrali Fajardo e Jeickson Reyes.

RIVER PLATE (3-5-2): Armani; Martínez Quarta, R. Rojas, Pinola; Montiel, Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, De la Cruz; Matías Suárez, Borré.

BINACIONAL (4-4-2): Raúl Fernández; Ángel Pérez, Fajardo, Eder Fernández, Jeickson Reyes; Manco, Leudo, Y. Tello, Polar; Arango, Aldair Rodríguez.