River Plate-Al Ain: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

River Plate e Al Ain si giocano un posto in finale del Mondiale per Club: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver conquistato una storica Copa Libertadores, il River Plate punta alla doppietta con il Mondiale per Club. Il primo impegno è la semifinale contro l'Al Ain, squadra che disputa la competizione in quanto campione del paese ospitante, gli Emirati Arabi Uniti.

La squadra allenata dal croato Zoran Mamic ha battuto nello scorso turno i campioni d'africa dell'Esperance Tunisi per 0-3 e in quello precedente il Team Wellington ai rigori, guadagnandosi un posto tra le migliori quattro e la possibilità di arrivare fino alla finale, che si giocherà ad Abu Dhabi.

L'ostacolo è però un River Plate in grande fiducia, che viene dalla vittoria contro il Boca Juniors al Bernabéu in finale di Libertadores, forse la più importante della propria storia. Dieci giorni dopo i 'Millionarios' tornano in campo per cercare di conquistare la finale, che giocherebbero presumibilmente contro il Real Madrid.

QUANDO SI GIOCA RIVER PLATE-AL AIN

River Plate-Al Ain si giocherà martedì 18 dicembre 2018 all'Hazza Bin Zayed Stadium, nella città di Al Ain, negli Emirati Arabi. Si tratta dell'impianto in cui l'Al Ain gioca le proprie partite casalinghe. Calcio d'inizio previsto per le 17.30 italiane, ore 20.30 locali.

DOVE VEDERE RIVER PLATE-AL AIN IN TV E STREAMING

La semifinale River Plate-Al Ain non sarà trasmessa in tv in Italia: i diritti tv e streaming del Mondiale per club 2018 sono rimasti invenduti.

PROBABILI FORMAZIONI RIVER PLATE-AL AIN

Rispetto alla finalissima di Copa Libertadores al Bernabéu, Marcelo Gallardo dovrebbe effettuare soltanto un cambio: Santos Borré è a disposizione. Aveva saltato la finale per squalifica, ora dovrebbe tornare ad affiancare Pratto in avanti. Palacios, Pity Martinez e Ignacio Fernandez dovrebbero essere i tre di supporto, con Leo Ponzio a dare equilibrio. Difesa a quattro davanti ad Armani con Montiel, Maidana, Pinola e Casco.

I campioni degli Emirati Arabi potrebbero invece presentarsi con lo stesso undici che ha sconfitto l'Esperance Tunisi, un 4-4-2 senza l'uomo più conosciuto, l'attaccante svedese Marcus Berg. Davanti dovrebbero giocare il brasiliano Caio e El Shahat, con i quattro a centrocampo che dovrebbero essere Al-Ahbabi, Barman, Al-Jaberi e l'ex Wolverhampton Tongo Doumbia. Davanti a Eisa linea a quattro con Ahmad e Shiotani larghi, Ahmed e Fayez al centro.

RIVER PLATE (4-3-1-2): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Ponzio; Palacios, Martinez, Fernandez; Borré, Pratto.

AL AIN (4-4-2): Eisa; Ahmad, Ahmed, Fayez, Shiotani; Al-Ahbabi, Doumbia, Barman, Al-Jaberi; El Shahat, Caio.