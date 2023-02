River e Banfield si sfidano nel Trofeo de Campeones: la gara si gioca con tre anni di ritardo

Sarà una gara secca a decidere chi sfiderà il Boca Juniors in una finale che non si sa ancora quando si disputerà.

Uno spareggio in piena regola, una sorta di semifinale per stabilire chi affronterà il Boca Juniors nella finale del Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina.

A sfidarsi, in gara unica, saranno il River Plate ed il Banfield all’Estadio Mario Kempes di Cordoba che scenderanno in campo tra poche ore.

Sin qui nulla di strano, se non fosse che questa partita si sarebbe dovuta giocare tre anni fa. E’ infatti questa una sfida del Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina 2020, una competizione che tra l'altro non esiste più ed è stata sostituita dal Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.

A contendersi il trofeo sono la squadra vincitrice della Primera División e quella della Copa de la Liga Profesional ed avendo nel 2020 trionfato il Boca Juniors sia in in campionato che in coppa appunto, l’AFA, ovvero la Federazione calcistica argentina, ha deciso che a stabilire la sua avversaria in finale sarebbe stato un confronto tra la seconda classificata in campionato, ovvero il River, e la finalista di coppa, quindi il Banfield.

Questa gara, che non prevede tempi supplementari e che quindi si deciderà ai rigori in caso di parità al 90’, si sarebbe dovuta giocare nel 2020, ma è stata più volte rinviata prima a causa della pandemia e poi per altri motivi.

La vincente di questo confronto affronterà dunque il Boca Juniors, ma non si sa ancora quando. Ad ottobre scorso la gara era stata programmata per l’1 marzo 2023, ma quel giorno il Boca sarà già chiamato a sfidare il Patronato in Supercoppa.

Servirà dunque attendere qualche settimana prima di sapere a chi verrà assegnato un trofeo del 2020.