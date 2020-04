La rivelazione di Renzi: "Chiesa andrà all'Inter"

Matteo Renzi sicuro su quello che sarà il futuro di Federico Chiesa: "Andrà all'Inter, dalle mie informazioni giocherà lì".

Non è ancora tempo di pensare al calciomercato? Sì, no, forse. Troppi i dubbi relativi alla pandemia di coronavirus e alla prossima stagione, ma tantissimi tifosi cercano di distrarsi con le trattative che ogni anno appassionano l' . Tra le tante, quella relativa a Federico Chiesa.

Con l'arrivo di Commisso la ha scongiurato l'addio di Chiesa nell'annata 2019/2020, ma il presidente viola ha spesso evidenziato come non sia sicura una permanenza nella prossima stagione, viste le grosse offerte dalle big italiane ed estere.

Dove andrà Chiesa? Secondo l'ex sindaco di Firenze e vecchio presidente del consiglio, Matteo Renzi, il futuro del giocatore viola è a Milano. Non in rossonero, bensì in nerazzurro. Un sorpasso ai danni della dunque secondo lo stesso.

Durante una diretta Instagram con Mentana, Renzi ha svelato:

"Andrà all' , dalle mie informazioni giocherà lì".

Dichiaratamente tifoso della viola, Renzi non è ottimista riguardo il futuro di Chiesa:

"Non penso resterà alla Fiorentina".

Staremo a vedere nei prossimi mesi: diverse cose, dal calciomercato al campionato, rimangono nel limbo del blocco totale, o quasi, dell'Italia. Per il futuro della e di Chiesa servirà attendere ancora un po'.