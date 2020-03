La rivelazione di Di Maria: "Il Real mi chiese di non giocare la finale del Mondiale"

Il racconto shock del 'Fideo' sulla finale di Brasile 2014: "Strappai la lettera quando arrivò in ritiro, avrei giocato a qualunque costo".

Rinunciare a una finale mondiale? Neanche per sogno. Questa era l’idea di Angel Di Maria prima della partita più importante della storia recente dell’, in finale contro la in nel 2014. Anche se la richiesta arrivava dal .

A raccontare la storia è stato proprio il diretto interessato. A ‘Telefe’, il fuoriclasse del ha spiegato come fossero andate le cose. Visto l’infortunio grave che aveva subito, il Real spedì una lettera chiedendo che non giocasse.

"Quella volta che il Real Madrid mi chiese di non giocare strappai la lettera, senza neanche leggerla: era la finale del Mondiale 2014 e avrei accettato anche il rischio che potesse essere l'ultima partita della mia carriera, pur di essere in campo. Siamo solo in tre a conoscere questa storia: io, il medico e Sabella".

Di Maria, che aveva un problema muscolare procuratosi contro il nei quarti di finale, rimase in panchina per tutti i 120 minuti e al suo posto il ct Sabella scelse di giocare Enzo Perez.