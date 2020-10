Tuttosport - Il confidente di Sarri: "Sta risolvendo il contratto con la Juve"

Aurelio Virgili, storico amico e confidente dell'ex tecnico bianconero, svela la trattativa per la risoluzione del contratto coi bianconeri.

Maurizio Sarri e la non sono più legati sportivamente da ormai metà agosto, quando il club ha deciso per l'esonero, affidando la panchina della prima squadra ad Andrea Pirlo. Il legame esiste, invece, a livello contrattuale. Ancora per due anni. Anche se si sono aperte le trattative per la risoluzione.

Intervistato da 'Tuttosport', l'amico storico e confidente di Sarri, Aurelio Virgili, ha confermato che il tecnico toscano e il club bianconero stanno parlando per arrivare a un accordo.

"Rivedremo Maurizio, penso e spero, prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla società di risparmiare".

Virgili ha poi parlato del futuro di Sarri e della possibilità di un ritorno a , non nascondendo però il sogno di vederlo sulla panchina della .