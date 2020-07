Rivelazione Allegri: "Due anni fa dissi no al Real Madrid"

Da qualche giorno è ufficialmente senza contratto: è scaduto il 30 giugno il rapporto tra la e Massimiliano Allegri, che in realtà sul campo era terminato a maggio 2019 con la separazione avvenuta subito dopo la conquista dell'ennesimo Scudetto.

Intervistato da 'Marca', l'ex allenatore bianconero ha spaziato tra diversi temi a partire, ovviamente, da quello relativo al suo futuro che non è ancora stato deciso.

"In o all'estero? Non mi interessa dove. Sto cercando un club con cui condividere un progetto, che abbia l'ambizione di competere per vincere".