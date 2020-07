Rivaldo vede Messi alla Juventus: "Molti agenti sognano la coppia con Ronaldo"

L'ex fantasista del Barcellona commenta un eventuale addio di Lionel Messi: "La Juventus potrebbe essere una possibilità per lui".

Il futuro di Lionel Messi potrebbe non essere così certo: la stella del è circondata da continue voci di mercato e a queste si accoda il parere di Rivaldo, ex numero 10 blaugrana, che nomina anche la per un eventuale coppia da sogno con Cristiano Ronaldo.

Ai microfoni di 'Betfair', l'ex giocatore brasiliano non esclude un addio ai catalani:

"Se sta pensando di lasciare il club, allora dev'esserci qualche problema nello spogliatoio del Barcellona e forse è stanco di tutte le voci che sono circolate intorno alla società negli ultimi mesi. Quando scadrà il suo contratto avrà 34 anni, ma con la sua classe penso che potrebbe ancora giocare tranquillamente in Premier League".

Una valida alternativa potrebbe essere rappresentata dal , dove ritroverebbe Guardiola con un calcio già molto affine alle sue caratteristiche:

"Ha il diritto di spostarsi se lo desidera e il ricongiungimento con Pep Guardiola al Manchester City potrebbe essere allettante per lui, insieme hanno costruito un grande gruppo al Barcellona".

Altre squadre

Non è da escludere però secondo Rivaldo anche la clamorosa ipotesi Juventus, dove la la coppia con Ronaldo potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione mediatica: