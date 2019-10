Rivaldo consiglia Mbappé: "Deve lasciare il PSG per diventare il migliore"

Rivaldo ha voluto consigliare Mbappé sulle prossime mosse da seguire, snobbando il PSG: "I migliori devono giocare nei migliori campionati".

Il vincitore del Pallone d'oro del 1999 Rivaldo si è espresso a 'Betfair' sulla star del Kylian Mbappé , consigliandolo sulla strada migliore da seguire per continuare il suo processo di crescita e per diventare il migliore giocatore del mondo. Il brasiliano ha snobbato la , considerandolo un campionato minore.

“Con tutto il rispetto per il Psg, credo che in futuro Mbappé dovrà partire per una squadra spagnola o grande squadra inglese per confermare se stesso come l’erede di Messi o Ronaldo. I migliori giocatori devono giocare nei migliori campionati”.

L'attaccante ventenne campione del mondo con la è considerato da l'ex star verdeoro come il degno erede di due mostri sacri come Messi e Ronaldo e, in quanto tale, dovrebbe misurarsi con un campionato come la o la Premier League per potersi consacrare nell'olimpo del calcio.

“Non c’è dubbio che Mbappé abbia le qualità per diventare uno dei migliori al mondo. Ha un enorme potenziale. Sarebbe in grado di sviluppare il suo talento giocando nella Liga o in Premier League. La Ligue 1 è chiaramente di un livello diverso, inferiore rispetto a questi due campionati”.

Rivaldo ha poi proseguito nel fare paragoni, mantenendo vivo questo intreccio tra Francia, e : il brasiliano si è soffermato sulla differenza fra l'attuale tridente del , composto da Messi, Suarez e Griezmann e quello che ha alzato l'ultima vinta in catalogna che vedeva il suo connazionale Neymar affiancare Messi e Suarez.