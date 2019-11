I rituali pre-partita di Lampard: "Porto fuori il cane, vado in palestra e mangio pasta"

La superstizione nel mondo del calcio, si sa, è da sempre presente. Anche i campioni hanno i loro rituali, e allo stesso modo gli allenatori. Frank Lampard, ad esempio, ha mantenuto delle abitudini sia quando era calciatore, sia ora che si siede sulla panchina del .

Il vincitore del premio di allenatore del mese di ottobre ha raccontato quali siano i suoi rituali e quanta importanza abbiano. E, visti i risultati sia da tecnico che da calciatore, ci sono delle ottime ragioni per poter avere fiducia in queste abitudini.

"Se non faccio quelle cose, poi sento di poter influenzare il risultato, anche se è ridicolo. Alcune volte non porto a passeggio il cane. Mia figlia ha un anno e qualche volta devo far altro. Non credo sia una cosa razionale, ma mi piace portare fuori il cane. Se fosse stato qualcosa di doloroso, avrei smesso. Ma mi piace andare in palestra, portare il cane a passeggio, mangiare la pasta prima della partita. Quindi mantengo certe abitudini. E se non vinciamo…”.