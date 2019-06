Ritorno in panchina più lontano per Wenger: "Non sono pronto"

E’ fermo da più di un anno, da quando cioè si è chiusa la sua lunghissima avventura alla guida dell’ e, a quanto pare, difficilmente tornerà in panchina in tempi brevi.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Arsene Wenger nel corso delle ultime settimane è stato accostato a diverse panchine, compresa quella del , ma parlando ai microfoni di France24 ha ammesso di non avere programmi a breve termine.

“Non sono ancora pronto per tornare. Credevo di si, ma non tornerò adesso. Sono più aperto rispetto ad un anno fa a parlarne, ma non posso dire che tra pochi giorni tornerò ad allenare”.

Il tecnico transalpino si sta godendo questo periodo lontano dal calcio.

Nel futuro di Wenger potrebbe non esserci la Premier League.

“Preferirei provare a lavorare in un altro paese, anche se ho vissuto in la tappa migliore della mia carriera. Per me è tutto molto difficile, perché ho trascorso molti anni nello stesso club. Adesso ho bisogno di ancora un po’ di tempo, poi vedremo”.