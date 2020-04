Ritorno in campo, Zanetti frena: "Molto difficile, non è un interruttore"

Il calcio italiano, come tutto il Paese, resterà sicuramente fermo fino al 13 aprile ma non è ancora chiaro se e quando sarà possibile tornare almeno ad allenarsi. Ecco perché l'ipotesi di uno stop definitivo del campionato di prende sempre più corpo.

Ipotesi che Javier Zanetti, intervistato da 'Sky Sport', non esclude. Anzi. Il vicepresidente dell' sembra parecchio pessimista sulla ripresa del campionato.

" Sinceramente pensare oggi alla ripresa è molto difficile. Fino al 13 aprile restiamo a casa, è la cosa più giusta da fare. E’ molto difficile pensare a un ritorno in campo, chi dovrà prendere le decisioni dovrà stare attento. Si tratta di salute. Non è un interruttore che si accende e si spegne , bisognerà vedere l’aspetto psicologico dei giocatori , percepisco la loro preoccupazione e bisogna tenerne conto, sono esseri umani che hanno famiglia".

Anche l'ipotesi di un eventuale playoff a tre con e per assegnare lo Scudetto non convince molto Zanetti.

"Penso che trovare una formula sia complicato ora, magari per le semifinali di Coppa , le finali e le Coppe internazionali c’è più tempo. Bisogna anche stare attenti a non compromettere la prossima stagione. Non è semplice prendere una decisione”.