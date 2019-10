Ritorno al Chelsea per Cole: lavorerà nel settore giovanile

Ha annunciato il suo addio al calcio giocato lo scorso agosto ed ora riparte da un club nel quale ha vissuto alcuni dei momenti migliori della sua ventennale carriera da calciatore: il .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Ashley Cole torna nella società nella quale ha militato per otto stagioni, vincendo tra le altre cose una Premier League, una ed una e lo fa per assumere il ruolo di allenatore della formazione U15.

Ad annunciarlo è stato il Chelsea attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Lo stesso Cole, sempre attraverso il sito del Chelsea, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura.

“Sto imparando ad essere un allenatore, sto apprendendo quei lati di questo lavoro che al di fuori non si vedono, come ad esempio pianificare le sessioni. L’organizzazione è la chiave, sono i piccoli dettagli a fare di un tecnico un grande allenatore”.

Il Chelsea è tra i club che maggiormente sfrutta l’esperienza dei suoi ex giocatori.

“L’Academy offre agli ex giocatori un percorso che consente di tornare nel club ed imparare il lavoro dell’allenatore. Vogliono attirare persone che sanno cosa significa essere al Chelsea. Devi essere tra i migliori per giocare in un club come questo e quindi vogliono che i migliori ex giocatori aiutino una nuova generazione a crescere e a formarsi”.