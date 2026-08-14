Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
imago-sport-1076273981.jpgPixsell

Tradotto da

Ritorno a sorpresa! L'ex talento del Bayern Monaco verso il trasferimento in Bundesliga

Bundesliga
Calciomercato
Magonza 05 vs Paderborn
Magonza 05
Paderborn

Gabriel Vidovic tenta per la terza volta l’avventura nella massima serie tedesca: dopo le esperienze nel suo club giovanile, il Bayern Monaco, e nel FSV Mainz, secondo i media croati ora passa alla neopromossa SC Paderborn.

Pubblicità

Secondo un report di Sportske Novosti, lo SCP dovrebbe pagare circa tre milioni di euro di indennizzo per l'esterno sinistro 22enne della Dinamo Zagabria. L'imminente addio di Vidovic viene accolto in Croazia anche con una certa sorpresa, visto che solo la scorsa estate si era unito al club più titolato e aveva firmato un contratto fino al 2029.

Secondo quanto si legge nel report, Vidovic avrebbe chiesto espressamente il trasferimento. Per la partita di campionato di venerdì sera non faceva già più parte della rosa della Dinamo.

SPOXgetty

Vidovic sogna il salto di qualità al Bayern

Vidovic è nato ad Augusta e già a 12 anni passò dall'FCA al grande Bayern Monaco, dove per lungo tempo fu considerato un enorme talento. Sotto la guida dell'ex allenatore Julian Nagelsmann, in seguito si affacciò in prima squadra e debuttò in Bundesliga.

Seguì un prestito poco spettacolare al Vitesse Arnhem (2022/23) e uno promettente alla Dinamo un anno più tardi, di cui parlò a SPOX in un'intervista esclusiva.

Del sogno di imporsi al Bayern, però, finora non si è fatto nulla. Dopo un altro prestito, questa volta in Bundesliga al FSV Mainz 05, nell'estate del 2025 fece ritorno a titolo definitivo a Zagabria per 1,2 milioni di euro, dove Vidovic è cresciuto molto.

Bundesliga
Magonza 05 crest
Magonza 05
M05
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google