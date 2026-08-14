Secondo un report di Sportske Novosti, lo SCP dovrebbe pagare circa tre milioni di euro di indennizzo per l'esterno sinistro 22enne della Dinamo Zagabria. L'imminente addio di Vidovic viene accolto in Croazia anche con una certa sorpresa, visto che solo la scorsa estate si era unito al club più titolato e aveva firmato un contratto fino al 2029.

Secondo quanto si legge nel report, Vidovic avrebbe chiesto espressamente il trasferimento. Per la partita di campionato di venerdì sera non faceva già più parte della rosa della Dinamo.

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Vidovic sogna il salto di qualità al Bayern

Vidovic è nato ad Augusta e già a 12 anni passò dall'FCA al grande Bayern Monaco, dove per lungo tempo fu considerato un enorme talento. Sotto la guida dell'ex allenatore Julian Nagelsmann, in seguito si affacciò in prima squadra e debuttò in Bundesliga.

Seguì un prestito poco spettacolare al Vitesse Arnhem (2022/23) e uno promettente alla Dinamo un anno più tardi, di cui parlò a SPOX in un'intervista esclusiva.

Del sogno di imporsi al Bayern, però, finora non si è fatto nulla. Dopo un altro prestito, questa volta in Bundesliga al FSV Mainz 05, nell'estate del 2025 fece ritorno a titolo definitivo a Zagabria per 1,2 milioni di euro, dove Vidovic è cresciuto molto.