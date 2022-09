Ritorno a Firenze per essere protagonista: Kouamé essenziale per Italiano

Il suo destino sembrava lontano alla Fiorentina: ha invece convinto il tecnico viola, andando anche in goal contro la Juventus.

La sua avventura alla FIorentina sembrava finita, dopo il prestito in Belgio. Sembrava l'inizio dell'addio, definitivo. Invece per Christian Kouamé si sono riaperte le porte della formazione viola: valutato da Italiano, è stato confermato. Nessuna cessione, calciomercato chiuso.

Kouamé ha convinto Italiano, tanto da essere schierato nella prima gara ufficiale della nuova stagione contro la Fiorentina, fornendo di fatto un assist decisivo a Bonaventura. Pochi giorni dopo l'esordio in Europa, nei playoff di Conference League. Sempre più convincente.

Nonostante la presenza di diversi esterni, Italiano ha trovato spazio anche a Kouamé. Ingresso positivo contro il Napoli e dunque titolarità sia contro l'Udinese, sia contro la Juventus. In cui ha ritrovato la rete: lanciato in profondità, ha battuto con un diagonale Perin, dalla destra.

Una rete che in maglia Fiorentina mancava dal settembre 2020, contro l'Inter: l'unica realizzazione del 2020/2021, annata decisamente dura per la società viola, salvatasi dalla B solamente nel finale di stagione. Da qui la cessione temporanea all'Anderlecht: otto reti, cinque assist e ritorno a Firenze.

Italiano sta puntando su di lui come ala destra e Kouamé sta dimostrando di avere nuovamente grande fiducia, come ai tempi del Cittadella o del Genoa. Starà a lui confermarsi in tutta la stagione, senza fermarsi come nell'ultima annata prima del prestito belga.

"Kouame è stata una scelta ponderata, nel senso che da inizio ritiro spesso l'ho utilizzato come esterno, quindi ho scelto di riproporlo lì" aveva detto Italiano dopo la vittoria contro la Cremonese. Giornata dopo giornata, la scelta dell'ex mister dello Spezia porta i suoi frutti. Viola.