Ritornano Holly e Benji: la nuova serie di Captain Tsubasa sarà su 'Italia 1'

Il ritorno in televisione di Holly e Benji è ufficiale: dal 23 dicembre la nuova serie di 'Captain Tsubasa sarà trasmessa su 'Italia 1'.

'Holly e Benji', la serie anime che ha fatto sognare tutti i ragazzi dalla fine degli anni '80 in poi, tornerà ufficialmente in televisione con dei nuovi episodi: il remake del manga 'Captain Tsubasa' sarà trasmesso anche in .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo aver acquisito i diritti di distribuzione nel corso del 'Milano Licensing Day' di quest'anno, 'Italia 1' ha annunciato che il 23 dicembre avverrà la messa in onda del primo episodio del remake della serie cult. Le gesta di Oliver Hutton e Benjamin Price torneranno ad incantare i giovani italiani.

Il primo episodio si intitolerà "Spicca il volo!" e sarà trasmesso sul canale 106 del digitale terrestre alle ore 13.45 di lunedì 23 dicembre. All'interno della saga creata da Yoichi Takahash apparirà anche Yuto Nagatomo che interpreterà se stesso.