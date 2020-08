Ritiro della patente per Arthur: 8 mesi senza guidare

Secondo 'AS', Arthur non potrà guidare per 8 mesi dopo il ritiro della patente: multa di 1200 euro e corso da seguire per riprendere un mezzo.

Mese di agosto da dimenticare per Arthur: prima il rifiuto di tornare a disposizione del per la , poi l'ingresso negato al 'Camp Nou' a causa dei mancati controlli medici effettuati e infine la positività all'alcoltest dopo aver sbattuto la sua Ferrari contro un lampione.

Non proprio il biglietto da visita migliore per presentarsi alla , club in cui giocherà a partire dall'imminente nuova stagione: secondo quanto riportato da 'AS' i guai non sarebbero finiti qui per il centrocampista brasiliano.

L'ex Gremio dovrebbe essere sanzionato con il ritiro della patente per un periodo di 8 mesi e con una multa di circa 1200 euro a cui avrebbe già fatto appello, sostenendo che l'incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di uno pneumatico.

Per Arthur si prospetta anche l'obbligo di seguire un corso di riabilitazione e formazione per il ritorno alla circolazione stradale: se tutto ciò dovesse essere confermato, sarebbe un bel problema rinunciare al mezzo nei primi mesi dell'esperienza a per raggiungere il centro d'allenamento della Continassa a Vinovo e spostarsi da un punto all'altro della città.

Se il detto 'il buongiorno si vede dal mattino' è vero, allora per Arthur al momento è notte fonda.