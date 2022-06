Arrivo in ritardo e goal per il Monza: quando 'Zizi' Roberts si addormentò in albergo

'Zizi' Roberts era il pupillo di George Weah: al Monza si addormentò in hotel e arrivò allo stadio in auto, prima di segnare un goal decisivo.

Recentemente il Monza ha avuto modo di celebrare la prima promozione in Serie A della sua storia, traguardo raggiunto sotto la gestione del duo formato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: quando la coppia era protagonista ai vertici dirigenziali del Milan, precisamente nella stagione 1997/1998, il club brianzolo era impegnato in B e aveva accolto Kolubah Roberts, conosciuto come 'Zizi'.

Il classe 1979 venne acquistato proprio dal Milan di Berlusconi e Galliani seguendo il suggerimento del connazionale George Weah, suo grande estimatore: i proclami del campione liberiano non ebbero però un riscontro positivo, al punto che i rossoneri decisero di mandare l'ancora acerbo giovane in prestito proprio tra le fila del Monza.

La piazza biancorossa, decisamente meno opprimente dal punto di vista delle pressioni, avrebbe dovuto rappresentare il trampolino di lancio per la carriera di Roberts, rimasto però un oggetto semi-misterioso anche in un contesto più tranquillo.

L'episodio chiave, che strappa anche un sorriso, è quello capitato il 15 settembre 1997 prima di Monza-Venezia, gara valida per la terza giornata del campionato cadetto, dove i brianzoli hanno raccolto soltanto un punto e sono ancora a caccia della prima vittoria. Roberts, tra il surreale e il grottesco, si addormenta in albergo perdendosi la partenza della squadra in pullman verso lo stadio 'Brianteo': quando si risveglia, parte ufficialmente la corsa contro il tempo per essere presente e a disposizione dell'allora tecnico, il compianto Gigi Radice.

Soltanto grazie all'opera di un dirigente, che si precipita in albergo in auto per prelevarlo, Roberts riesce a sedersi in panchina e a subentrare al 71', un quarto d'ora prima del colpo di testa che regala al Monza i primi tre punti stagionali.

Ad ammirarlo in tribuna c'è anche il suo mentore Weah, che già gongola di fronte al colpaccio realizzato dal suo 'figlioccio': purtroppo per lui, la carriera di Roberts deluderà le attese, tanto da indurre il Milan a cederlo a titolo definitivo ai greci dello Ionikos nel 2000, poco dopo l'addio in direzione Chelsea del suo 'padrino'.