Risveglio Macheda: doppietta con la maglia del Panathinaikos

L'ex promessa Macheda ha trovato la sua dimensione in Grecia con il Panathinaikos, segnando anche una doppietta nell'ultimo turno di campionato.

Ci sono talenti che brillano troppo presto, per poi oscurarsi con il passare degli anni. Appartiene certamente a questa categoria Federico Macheda , attaccante considerato tra gli astri nascenti del calcio europeo nei primi anni 2000 e poi caduto sempre più nell'anonimato.

Un giocatore di cui si erano perse le tracce, ma che nell'ultimo weekend ha fatto parlare nuovamente di sé. Nella sfida tra Asteras Tripolis e Panathinaikos valida per il massimo campionato greco, Macheda ha contribuito con una splendida doppietta al 2-2 finale. Si tratta senza dubbio della sua migliore esibizione stagionale, in un'annata in cui nel complesso ha collezionato 9 goal tra campionato e coppa nazionale.

L'esperienza in Grecia si sta rivelando fruttuosa per Macheda, che veste la maglia del Panathinaikos dalla stagione 2018/19. Nelle prime due annate in biancoverde ha collezionato 65 presenze e 26 goal : non cifre da capogiro, ma certamente un'inversione di tendenza rispetto ai suoi precedenti campionati anonimi.

Sono ormai lontani anni luce i momenti in cui il talento scuola Lazio si era conquistato le luci della ribalta, proseguendo la sua formazione calcistica nel Manchester United e segnando a 17 anni il goal della vittoria contro l'Aston Villa in Premier League nel giorno del suo esordio con i Red Devils. Un debutto col botto, che fa crescere in modo esponenziale le aspettative sull'attaccante classe '91.

Macheda però, con il passare delle stagioni, dimostra di non essere il talento cristallino che tutti si aspettavano. Rimane al Manchester United per un paio di stagioni, collezionando solo poche presenze e poi iniziando una serie infinita di esperienze in prestito. Nel gennaio 2011 torna alla Sampdoria , giocando in seguito in Germania con lo Stoccarda e in Inghilterra con QPR, Doncaster e Birmingham City . Solo in quest'ultima esperienza ritrova il feeling con il goal (10 in 18 presenze), ma ciò non basta per guadagnarsi il prolungamento del contratto con il Manchester United.

La carriera di Macheda prosegue tra Cardiff City, Nottingham Forest e Novara , collezionando più delusioni che goal e dando sempre più la sensazione di essere una delle tante meteore del mondo del calcio. In Grecia con il Panathinaikos sta cercando di rialzare la testa, non ambendo ai riflettori di inizio carriera ma allo stesso tempo dimostrando di essere un attaccante in grado di fare la differenza.