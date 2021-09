Italia deludente all'esordio in Europa: vincono solo Juventus e Roma

Sconfitte per Lazio, Inter e Milan, pari per Napoli e Atalanta: rispetto al campionato si conferma solo la Roma, mentre la Juventus si riscatta.

Pronti, via, dejà-vu. Dopo l'illusione. La tre giorni europea delle squadre italiane, la prima per il 2021/2022, era iniziata in maniera ottimale. Sembrava un anticipo di un possibile infrasettimanale decisamente positivo: alla fine, una via di mezzo. Dopo Juventus e Atalanta il nulla, o quasi.

Ben tre sconfitte su sette gare giocate dalle squadre italiane e trend negativo delle ultime stagioni che si conferma. Nonostante i risultati positivi in campionato, le big della Serie A hanno fatto registrare difficoltà importanti in Europa, nelle varie competizioni.

L'opposto rispetto alla Juventus, l'unica squadra partita malissimo in campionato e che in Champions League ha invece fatto la voce grossa, contro il Malmo. Certo, la squadra svedese non è certo una big continentale, ma trattasi comunque di tre punti nella competizione con più sorprese di tutti. La risposta post Serie A dovrà però essere conferma nel big match contro il Milan, considerando l'attuale -8.

Sono del resto cadute in Champions sia Inter che Milan, la prima dopo una gara a tratti dominata contro il Real Madrid, la seconda al termine di una sfida thrilling e stranissima contro il Liverpool. Per entrambe il girone è entrambe in salita, sopratutto vista la presenza di altre compagini decise a dire la loro, tra sorprese e conferme.

Per l'Inter si tratta della seconda mancata vittoria dopo il pari contro la Sampdoria, mentre il Milan ha ottenuto la prima sconfitta stagionale dopo l'en-plein di successi in campionato. Per entrambe l'altra faccia della medaglia, quella dura da digerire.

Buon avvio invece dell'Atalanta, che alla pari della Juventus sta faticando in Serie A. Contro il Villarreal, Campione in carica dell'Europa League, ottimo 2-2 in trasferta e fiducia per il passaggio del turno già dopo i primi novanta minuti del girone.

Detto della Champions, il giovedì ha visto solamente la Roma sorridere. La compagine di Mourinho è di fatto l'unica squadra italiana che sta andando alla grande sia in Europa, sia in Serie A: a punteggio pieno in patria, in rimonta all'Olimpico contro il CSKA Sofia tra la foga e il desiderio di rivalsa del pubblico giallorosso.

Sotto a sorpresa contro il CSKA, la Roma ha mostrato tutto il potenziale contro una squadra sì decisamente inferiore qualitativamente, ma abituata da tempo alle competizioni continentali: un 5-1 roboante che la conferma come favorita per la vittoria della Conference League alla pari del Tottenham, fermato sul pari in casa Rennes.

A proposito di Capitale, la Lazio è caduta a Galatasaray complice la papera di Strakosha: una gara altalentante per i biancocelesti, per un sarrismo che fin qui non si è ancora visto. Secondo k.o consecutivo dopo quello contro il Milan e tendenza da invertire in un mese di settembre già essenziale per il proseguo dell'annata.

Come l'Atalanta, anche il Napoli ha ottenuto un buon punto in vista del proseguo del torneo di Europa League, soprattutto per come questo è arrivato: sotto di due reti, la squadra partenopea si è aggrappata ad Osimhen strappando un 2-2 in casa del Leicester. Azzurri imbattuti in gara ufficiale in questo primo mese di sfide: Spalletti ha già conquistato i tifosi partenopei.

Due pareggi, due vittorie, tre sconfitte: per vincere le tre competizioni e proseguire nell'onda di rinascita iniziata con il successo dell'Italia agli Europei, servirà fare molto di più.