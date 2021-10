Seconda sconfitta stagionale per il Pisa, tre punti per il Crotone. Pari del Vicenza, successi per Reggina e Ternana.

8ª GIORNATA SERIE B ASCOLI-LECCE 1-1 [7' Strefezza (L), 74' Iliev (A)] CROTONE-PISA 2-1 [2' Mulattieri (C), 24' Zanellato (C), 46' Tourè (P)] VICENZA-REGGINA 0-1 [31' Galabinov]

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN PORDENONE-TERNANA 1-3 [10' Donnarumma (T), 13' e 69' Falletti (T), 78' Falasco (P)] COSENZA-FROSINONE [ore 16:15] PERUGIA-BRESCIA [ore 16:15] COMO-ALESSANDRIA [ore 18:30] CREMONESE-BENEVENTO [ore 14] PARMA-MONZA [ore 16:15] CITTADELLA-SPAL [ore 20:30] CLASSIFICA SERIE B POSIZIONE SQUADRA PUNTI 1 Pisa 19 2 Cremonese 15 3 Lecce 15 4 Brescia 14 5 Ascoli 14 6 Reggina 13 7 Cittadella 12 8 Benevento 12 9 Ternana 10 10 Perugia 10 11 Cosenza 10 12 Ternana 10 13 Parma 9 14 Monza 9 15 SPAL 8 16 Crotone 7 17 Como 6 18 Alessandria 4 19 Vicenza 3 20 Pordenone 1 CLASSIFICA MARCATORI





POSIZIONE GIOCATORE SQUADRA GOAL 1 Lucca Pisa 6 = Mulattieri Crotone 6 3 Corazza Alessandria 5 = Okwonkwo Cittadella 5 = Dionisi Ascoli 5 6 Lapadula Benevento 4 = Di Mariano Lecce 4 = Coda Lecce 4 = SPAL Colombi 4 = Galabinov Reggina 4 = Falletti Ternana 4 12 Gori Cosenza 3 = Bajic Brescia 3 = Cerri Como 3