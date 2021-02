I risultati dei sedicesimi di Europa League - Pareggio tra Dinamo Kiev e Brugge

Si gioca l'andata dei sedicesimi di Europa League: pareggio tra Dinamo Kiev e Club Brugge, ora in campo tutte le italiane.

I sedicesimi di Europa League si sono ufficialmente aperti con la gara tra Dinamo Kiev e Club Brugge, terminata sul risultato di 1-1: al momentaneo vantaggio di Buyalskyy ha risposto dopo pochi minuti Mechele.

In serata in campo tutte le altre: da Real Sociedad-Manchester Uniter, partita che si gioca sul campo neutro dell'Allianz Stadium di Torino, alle gare delle italiane col Milan impegnato in casa della Stella Rossa, la Roma a Braga ed il Napoli a Granada.

EUROPA LEAGUE, ANDATA SEDICESIMI

DINAMO KIEV-CLUB BRUGGE 1-1 [62' Buyalskyy (D), 67' Mechele (C)]

REAL SOCIEDAD-MANCHESTER UNITED [ore 18.55]

WOLFSBERG-TOTTENHAM [ore 18.55]

OLYMPIACOS-PSV [ore 18.55]

SLAVIA PRAGA-LEICESTER [ore 18.55]

YOUNG BOYS-LEVERKUSEN [ore 18.55]

STELLA ROSSA-MILAN [ore 18.55]

BRAGA-ROMA [ore 18.55]

KRASNODAR-DINAMO ZAGABRIA [ore 18.55]

LILLE-AJAX [ore 21.00]

BENFICA-ARSENAL [ore 21.00]

MOLDE-HOFFENHEIM [ore 21.00]

MACCABI TEL AVIV-SHAKHTAR [ore 21.00]

ANVERSA-RANGERS [ore 21.00]

GRANADA-NAPOLI ore [21.00]

SALISBURGO-VILLARREAL [ore 21.00]