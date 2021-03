Risultati ritorno ottavi Europa League - Arsenal ai quarti a fatica, avanti anche il Granada

L'Arsenal elimina l'Olympiakos col brivido, promosso anche il Granada, Dinamo Zagabria-Tottenham ai supplementari. Alle 21 il resto delle sfide.

Ritorno degli ottavi di finale in Europa League. Roma in scioltezza anche in Ucraina: dopo il 3-0 dell'Olimpico, Shakhtar battuto a Kiev grazie alla doppietta di Borja Mayoral.

Ai quarti anche il Granada, che perde sul campo del Molde ma viene promosso grazie al 2-0 in Andalusia; avanti a fatica l'Arsenal, ko ad Emirates con l'Olympiakos e ugualmente qualificato in virtù dell'1-3 di Atene. Orsic rimonta Mou e manda Dinamo Zagabria-Tottenham ai supplementari.

Alle 21 il resto delle sfide, inclusa Milan-Manchester United.

EUROPA LEAGUE, RITORNO OTTAVI DI FINALE

ARSENAL-OLYMPIAKOS 0-1 (and. 3-1) - [51' El Arabi]

DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 2-0 (and. 0-2) - [62' e 83' Orsic] AI TEMPI SUPPLEMENTARI

MOLDE-GRANADA 2-1 (and. 0-2) - [29' aut. Vallejo (M), 72' Soldado (G), 90' rig. Hestad (M)]

SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2 (and. 0-3) - [48' e 72' Borja Mayoral (R), 59' Moraes (S)]

MILAN-MANCHESTER UNITED (and. 1-1) - [ore 21:00]

RANGERS-SLAVIA PRAGA (and. 1-1) - [ore 21:00]

VILLARREAL-DINAMO KIEV (and. 2-0) - [ore 21:00]

YOUNG BOYS-AJAX (and. 0-3) - [ore 21:00]