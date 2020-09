I risultati in Liga - Pari tra Valencia e Huesca

In attesa delle gare di Real Madrid e Barcellona, pareggi nelle prime due partite del terzo turno di Liga.

E' iniziata senza scossoni la terza giornata della spagnola. Nei primi due match giocati sabato, infatti, appena due goal e due pareggi senza grosse emozioni. Il è stato fermato dall' a sorpresa, mentre e hanno concluso a reti inviolate.

Il se la vedrà con il Betis in quel di per provare a vincere la prima gara stagionale dopo il pari all'esordio, mentre il ospiterà il nel match di domenica sera: prima uscita ufficiale per la nuova squadra di Koeman.

RISULTATI LIGA, 3ª GIORNATA

ALAVES-GETAFE 0-0

VALENCIA-HUESCA 1-1 [38' Wass (B), 63' Slovas (H)]

ELCHE-REAL SOCIEDAD [sabato ore 18:30]

BETIS-REAL MADRID [sabato ore 21]

OSASUNA-LEVANTE [domenica ore 12]

EIBAR-ATHLETIC BILBAO [domenica ore 14]

ATLETICO MADRID-GRANADA [domenica ore 16]

CADICE-SIVIGLIA [domenica ore 18:30]

VALLADOLID-CELTA VIGO [domenica ore 18:30]

BARCELLONA-VILLARREAL [domenica ore 21]