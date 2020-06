I risultati in FA Cup: Manchester United e Arsenal in semifinale

Maguire regala al 118' la semifinale al Manchester United contro il Norwich, l'Arsenal batte lo Sheffield a avanza.

Dopo il ritorno della Premier League tornano in campo anche le squadre impegnate nella , che riparte dopo la sosta con i quarti di finale. Emozionanti le prime due sfide, con e qualificate alle semifinale non senza soffrire.

I Red Devils hanno avuto la meglio sul soltanto ai tempi supplementari: dopo le reti di Ighalo e Cantwell e l'espulsione di Klose all89', Maguire ha evitato i calci di rigore al 118'.

Epilogo simile per i Gunners, che passano in vantaggio su calcio di rigore con Pepe ma vengono puniti da McGoldrick nel finale. In pieno recupero, al 91', Ceballos spegne però i sogni dello portando i londinesi alla qualificazione.

Altre squadre

FA CUP, QUARTI DI FINALE

NORWICH-MANCHESTER UNITED 1-2 d.t.s. [51' Ighalo (M), 75' Cantwell (N), 118' Maguire (M)]

SHEFFIELD UNITED-ARSENAL 1-2 [25' Pepe rig. (A), 87' McGoldrick (S), 91' Ceballos (A)]

LEICESTER-CHELSEA [domenica 28 ore 17:00]

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY [domenica 28 ore 19:30]