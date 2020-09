I risultati in Coppa Italia, 1° turno eliminatorio - Avanza il Sudtirol

Parte con le gare del 1° turno eliminatorio la Coppa Italia 2020-2021. Nella prima sfida, il Sudtirol ha eliminato il Latte Dolce.

Ha preso ufficialmente il via, con le gare del primo turno eliminatorio, la Coppa 2020-2021, ovvero la 74ª edizione del torneo.

La competizione, che si chiuderà il prossimo 19 maggio 2021, ha visto nella sua prima partita il Sudtirol, compagine che milita in Serie C, avere meglio del Latte Dolce, squadra con sede a Sassari che gioca in Serie D e che era all'esordio nel torneo. Nella sfida, che si è disputata al ‘Lino Turina’ di Salò, gli uomini di Stefano Vecchi si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Rover e Polak, mentre è stato Bianchi, in pieno recupero, a realizzare il goal della bandiera per i sardi.

Il turno proseguirà con Ternana-Albinoleffe in programma in serata ed altre sedici partite che verranno disputate nella giornata di mercoledì.

COPPA ITALIA, 1° TURNO ELIMINATORIO

SUDTIROL-LATTE DOLCE 2-0 [27’ Rover (S), 32’ Polak (S), 93’ Bianchi (L)]

TERNANA-ALBINOLEFFE [Martedì, ore 20.30]

PIACENZA-TERAMO [Mercoledì, ore 15.30]

CARPI-CASARANO [Mercoledì, ore 16.30]

ALESSANDRIA-SANBENEDETTESE [Mercoledì, ore 16.30]

NOVARA-GELBISON CILENTO [Mercoledì, ore 16.30]

CARRARESE-AMBROSIANA [Mercoledì, ore 17.00]

CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA [Mercoledì, ore 17.00]

LIVORNO-PRO PATRIA [Mercoledì, ore 17.00]

PONTEDERA-AREZZO [Mercoledì, ore 17.00]

BARI-TRASTEVERE CALCIO [Mercoledì, ore 17.30]

JUVE STABIA-TRITIUM [Mercoledì, ore 18.00]

RENATE-AVELLINO [Mercoledì, ore 18.00]

FERALPISALO’-PINETO CALCIO [Mercoledì, ore 18.30]

POTENZA-TRIESTINA [Mercoledì, ore 18.30]

CATANIA-NOTARESCO [Mercoledì, ore 19.00]

PADOVA-BRENO [Mercoledì, ore 19.00]

MONOPOLI-MODENA [Mercoledì, ore 20.00]