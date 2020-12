I risultati in Bundesliga - Riscatto Dortmund, Stoccarda salvo nel recupero

L'Eintracht si fa rimontare sul più bello dal Borussia Mönchengladbach: decisivo Stindl. Il Borussia Dortmund torna a vincere, si salva lo Stoccarda.

Il 12esimo turno della si apre con lo spettacolare 3-3 tra e Mönchengladbach: Stindl grande protagonista con un tripletta, maturata nei minuti finali dopo l'espulsione di Abraham tra i padroni di casa.

Il Borussia torna a vincere dopo tre gare in Bundesliga: battuto il grazie a Reus, che prima si fa parare un rigore, poi ribadisce in rete sulla respinta del portiere. Altro record per Moukoko, schierato dal 1' dopo essere diventato il più giovane ad esordire in Bundesliga e in Champions League .

L'Union Berlino getta alle ortiche una preziosa vittoria nei minuti finali: la doppietta di Kalajdzic permette allo di evitare una sconfitta che sembrava certa. Nessun goal tra e .

Altre squadre

BUNDESLIGA, 12ª GIORNATA

EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-3 [14', 90' rig., 95' Stindl (B), 22' rig., 24' André Silva (E), 32' Barkok (E)]

WERDER BREMA-BORUSSIA DORTMUND 1-2 [12' Guerreiro (B), 28' Mohwald (W), 78' Reus (B)]

HERTHA BERLINO-MAINZ 0-0

STOCCARDA-UNION BERLINO 2-2 [4' Friedrich (U), 77' Awoniyi (U), 85', 93' Kalajdzic (S)]

SCHALKE-FRIBURGO [mercoledì ore 18:30]

BAYERN MONACO-WOLFSBURG [mercoledì ore 20:30]

ARMINIA BIELEFELD-AUGUSTA [mercoledì ore 20:30]

COLONIA-BAYER LEVERKUSEN [mercoledì ore 20:30]

HOFFENHEIM-LIPSIA [mercoledì ore 20:30]