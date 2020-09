I risultati in Bundesliga - Tris dell'Eintracht a Berlino

La seconda giornata iniza con . Sabato il Dortmund ad Augsburg, Bayern in campo domenica.

Dopo il pareggio della prima giornata, arriva il successo per l' . Colpo importante per la squadra di Francoforte, che ha superato l'Hertha in quel di Berlino con un deciso 3-1. Triplo vantaggio per gli ospiti ed ennesimo goal nel 2020 per Andrè Silva, con i padroni di casa riuscito a segnare solamente con l'autorete di Hinteregger nella seconda frazione.

Sabato sarà il giorno del , che giocherà in trasferta sul campo dell' . Alle 15.30 anche Leverkusen- , big match di giornata.

Alle 18.30 la sfida tra due squadre in crisi come e Werder, mentre domenica chiude il programma il , fresco vincitore della Supercoppa, impegnato sul campo dell' .

BUNDESLIGA, 2ª GIORNATA

HERTHA BERLINO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3 [30' rig. André Silve (E), 36' Bas Dost (E), 71' Rode (E), 77' aut. Hinteregger (H)]

ARMINIA BIELEFELD-COLONIA [sabato ore 15.30]

AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND [sabato ore 15.30]

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-UNION BERLINO [sabato ore 15.30]

BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA [sabato ore 15.30]

MAINZ-STOCCARDA [sabato ore 15.30]

SCHALKE 04-WERDER BREMA [sabato ore 18.30]

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO [domenica ore 15.30]

FRIBURGO-WOLFSBURG [domenica ore 18.00]