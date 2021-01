Rissa tra compagni dopo Farense-Porto: N'Diaye a contatto con Pepe

Successo vitale per il , che ieri sera ha battuto di misura il Farense: tre punti che hanno riportato i 'Dragões' a minima distanza dalla capolista , leader della Primeira con un punto di vantaggio sui rivali biancoblu.

Al triplice fischio, però, qualcosa è andato storto tra i ragazzi di Conceiçao: Loum N'Diaye e Pepe sono venuti a contatto dopo qualche parola di troppo proferita dal centrocampista senegalese al difensore lusitano.

😡 Ça a chauffé entre Pepe et Loum à la fin de Farense-Porto ! 🤦‍♂️ Les deux hommes sont pourtant coéquipiers... #SCFFCP pic.twitter.com/3TsszIG1vL

I due sono stati prontamente divisi dai compagni di squadra e dalla terna arbitrale, evitando così che la situazione degenerasse.

Anche se non è ancora chiara la natura dello scontro, N'Diaye ha poi chiesto scusa sui social a Pepe e ai tifosi, recitando il mea culpa per quanto accaduto.

Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do @FCPorto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. @officialpepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele. pic.twitter.com/EhBBIdgaiD

"Vorrei scusarmi con tutti i tifosi del Porto per lo sfortunato incidente accaduto stasera. Questo non sarebbe mai dovuto succedere. Pepe è come un fratello maggiore e da lui ho imparato molto".