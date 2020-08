Rissa in Grecia, pena sospesa per Maguire: 21 mesi e 10 giorni

Il capitano del Manchester United è stato dichiarato colpevol per diversi capi d'accusa: i suoi legali ricorreranno in appello.

A seguito dell’aggressione che lo ha visto protagonista a Mykonos, a Harry Maguire è stata comminata una pena sospesa di 21 mesi e 10 giorni dopo il processo.

Il capitano del è stato dichiarato colpevole di ripetute lesioni personali, tentata corruzione, violenza contro pubblici ufficiali e insulti dopo l’arresto. Caduti altri capi d’accusa.

Maguire si trovava in vacanza in Grecia con famiglia e amici, quando, secondo la Polizia greca, l’ex , il fratello e un amico sono rimasti coinvolti in una rissa con delle ufficiali. Il tentativo di corruzione sarebbe accaduto mentre venivano trasportati in centrale.

Il centrale inglese ha diramato un comunicato per spiegare la situazione.

“Ho dato istruzioni al mio team legale di ricorrere in appello con effetto immediato. Sono fiducioso che la nostra innocenza venga provata, in questo caso in quei io, i miei amici e la mia famiglia siamo vittime”.

Anche lo United ha dato appoggio al proprio capitano con un comunicato ufficiale, spiegando che Il team legale di Maguire ricorrerà in appello.

La nazionale inglese, che aveva convocato Maguire per gli impegni di settembre, ha comunicato che il giocatore non farà parte del gruppo "per l'interesse di tutte le parti in causa".