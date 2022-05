Rissa dopo il goal di Verdi in Salernitana-Cagliari: espulsi Ribery e Radunovic

Il risultato di sblocca, gli animi si accendono. Il goal di Simone Verdi su calcio di rigore accende la sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari. Dopo la rete dell'1-0 del numero 10 granata, realizzata al 69', in campo si è scatenato un parapiglia tra i calciatori delle due squadre e le panchine.

L'esultanza dei giocatori della Salernitana a due passi dall'area in cui quelli del Cagliari in panchina stavano effettuando il riscaldamento ha fatto arrabbiare proprio gli uomini di Agostini, che hanno reagito immediatamente.

A farne le spese sono stati Franck Ribery e Radunovic, il secondo portiere del Cagliari. I due sono stati espulsi direttamente dalla panchina dall'arbitro Di Bello, che non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso.

Dopo le sanzioni comminate dal direttore di gara, le due squadre hanno ripreso il gioco, in un match delicatissimo con in palio punti fondamentali per la lotta salvezza.