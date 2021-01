Rispetto del protocollo, la FIGC archivia l'indagine sul Napoli

La Procura della FIGC ha disposto l'archiviazione dell'indagine sul rispetto del protocollo prima di Juventus-Napoli: "Non ci sono gli elementi".

- , il caso è ufficialmente chiuso. Dopo il pronunciamento del CONI, che ha cancellato la sconfitta a tavolino degli azzurri e disposto la disputa della partita, anche la FIGC archivia l'inchiesta.

Inchiesta ufficialmente aperta mesi fa dal Procuratore federale Chinè, per accertare eventuali violazioni del protocollo da parte del Napoli prima della partenza per .

Ora però la stessa Procura ha disposto l'archiviazione "considerato che la SSC Napoli si è attenuta a tutte le prescrizioni indicate dalla autorità sanitarie locali, effettuando costantemente i tamponi e mantenendo i giocatori negativi in isolamento domiciliare; considerato, quindi, che la SSC Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa; considerato che la SSC Napoli ha agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente".

Il Procuratore ha quindi ritenuto che "non vi siano elementi tali per poter procedere a contestazioni disciplinari e/o sostenere l’accusa in dibattimento".

A questo punto, insomma, resta da capire solo quando si giocherà -Napoli che intanto si affronteranno tra pochi giorni nella finale di sul neutro di Reggio Emilia.