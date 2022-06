Rischia di cadere dal bus scoperto: Girona, la festa promozione poteva trasformarsi in dramma

Sono stati attimi di grande spavento quelli che si sono vissuti nel corso della festa per la promozione in Liga del Girona.

Una giornata di grande festa che poteva finire nel peggiore dei modi. Il Girona, che domenica sera battendo il Tenerife per 3-1 nella finale dei playoff di Segunda Division si è guadagnato la promozione in Liga, ha deciso di celebrare l’impresa con una sfilata della squadra per le strade della città su un bus scoperto.

La compagine guidata da Michel ha ricevuto l’abbraccio di migliaia di tifosi accorsi all’evento, ma proprio durante i festeggiamenti è accaduto un qualcosa che poteva costare carissimo a Nurì Marguì, la fotografa ufficiale del club.

Mentre stava immortalando i protagonisti della promozione, ha perso l’equilibrio, probabilmente a causa di alcuni rami, è scivolata al di fuori del bus e per poco non è caduta a terra dal secondo piano del mezzo.

Arnau Martínez salvant a la Nuri Marguí. De killer a Tenerife a salvador de la fotógrafa. pic.twitter.com/VrO1LY0aeo — Pau Villafañe Duran (@pauvd8) June 21, 2022

L'articolo prosegue qui sotto

Decisivi sono stati i riflessi di Arnau Martinez (tra l’altro l’autore di uno dei tre goal al Tenerife che sono valsi la promozione) che, accortosi di quanto stava avvenendo, ha afferrato la fotografa per un piede e che poi, con l’aiuto di Ramon Terrats e Gabri, è riuscito a riportarla sul bus.

Un salvataggio in piena regola che ha evitato una caduta rovinosa che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze.