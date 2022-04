Riscatto Zaniolo: in panchina nel derby, trascina la Roma in Conference

La Roma strapazza il Bodø/Glimt e centra il traguardo delle semifinali di Conference League. Nella notte trionfale dell'Olimpico, l'indiscusso protagonista è stato Nicolò Zaniolo.

Dopo il vantaggio lampo targato Abraham, il numero 22 giallorosso ha rubato letteralmente la scena: sullo splendido taglio di Pellegrini, il classe 1999 si è trovato a tu per tu Khaikin trafiggendolo in uscita al 23'.

Passano appena sei minuti e il copione si ripete: azione roboante di Zalewski e filtrante con il contagiri ancora per l'attaccante giallorosso che opta per il colpo sotto sull'uscita del portiere ospite firmando il 3-0 prima dell'intervallo.

Ad inizio ripresa, invece, lo show è completo: Zaniolo cambia marcia dalla destra e si invola verso il cuore dell'area dove lascia partire un sinistro terrificante all'incrocio. Quello del definitivo 4-0 che spinge la Roma tra le prime quattro del torneo.

Una tripletta d'autore buona per dimenticare un ultimo periodo tutt'altro che trascendentale: il gioiello romanista non trovava la via del goal da quasi tre mesi. Il suo ultimo centro ufficiale, infatti, risale allo scorso 23 gennaio nella vittoria di Empoli.

Poi è arrivata la famigerata panchina nel Derby, con l'ex giocatore dell'Inter a fare da spettatore nel trionfo giallorosso contro la Lazio, prima che un infortunio muscolare lo estromettesse dalla sfida con la Sampdoria e dalla gara d'andata proprio contro il Bodø/Glimt.

Dopo essere tornato ad assaggiare il campo nel secondo tempo contro la Salernitana, Zaniolo si è finalmente regalato una notte da protagonista:

"Nei periodi belli e brutti ho sempre pensato a mantenere l’equilibrio giusto. Questa è una serata perfetta ma devo mantenere un equilibrio. Capitano momenti belli e brutti, l’importante è l’equilibrio. Mi sarebbe piaciuto giocare il derby, ma rispetto le scelte dell’allenatore, anche perché ha avuto ragione lui visto che abbiamo vinto 3-0". Le sue parole a fine partite riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

In questa stagione Zaniolo ha disputato 35 presenze complessive tra campionato e coppe, mettendo a referto 7 goal e 9 assist.