Il riscatto di Falcinelli: trascina la Stella Rossa in Europa League

Dall'amaro debutto caratterizzato dall'errore dal dischetto al terzo turno dei preliminari di Champions, alla zuccata vincente in terra armena.

Il calcio è fatto così: offre sempre un'altra occasione. Lo sa bene Diego Falcinelli che, all'esordio tra le fila della , ha vissuto un vero e proprio incubo caratterizzato dal rigore fallito con annessa eliminazione dalla al terzo turno dei preliminari.

Ora, però, il riscatto. Perché in occasione della trasferta contro l'Aramat Armenia, infatti, il club di Belgrado s'è imposto per 1-2. Con rete decisiva, giustappunto, del 29enne attaccante umbro. Che, sfruttando un cross dalla destra, di testa ha trafitto chirurgicamente il portiere avversario. Travando, così, il primo lampo con i serbi.

E che lampo. Visto che, in virtù di questo successo, la Stella Rossa ha ottenuto la qualificazione alla fase a gironi dell' . Insomma, un passo importante. Con Falcinelli, quindi, a farsi rapidamente perdonare.

Cercato da mezza Serie B nel mercato in corso, con qualche chiacchiericcio anche legato all'élite nostrana, il centravanti di Marsciano ha deciso di intraprendere la pista estera. Un modo per rilanciarsi dopo l'ultima stagione trascorsa al , culminata nella cocente retrocessione in Serie C.