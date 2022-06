Il riscatto di Cornelius: Francia stesa da una sua doppietta a Saint-Denis

L'ex Atalanta e Parma protagonista nel successo della Danimarca: prosegue il momento d'oro dopo la vittoria del titolo turco col Trabzonspor.

Già diverse sorprese in questa nuova edizione della Nations League: una delle più eclatanti è senza dubbio rappresentata dal ko interno della Francia, sconfitta allo 'Stade de France' dalla Danimarca di Eriksen.

Oppure dovremmo dire di Andreas Cornelius, autentico protagonista nella magica notte parigina per gli scandinavi: sue le due reti che hanno condannato i transalpini alla sconfitta e a un avvio di Nations League da dimenticare.

Eppure la serata sembrava promettere bene col vantaggio firmato dal solito Benzema, al culmine di un uno-due da applausi con Nkunku: i tifosi di casa non potevano però sapere che, di lì a poco, si sarebbe scatenata la furia realizzativa dell'insospettabile Cornelius, subentrato all'ora di gioco al posto di Dolberg.

Gli sono bastati otto minuti per siglare il pari grazie ad un tiro imbeccato da un grande assist di Hojbjerg, mentre a 2' dal 90' si è consumato il delitto perfetto: lancio in profondità di Maehle, controllo e mancino potente sotto la traversa di Cornelius per il definitivo 1-2.

Una bella soddisfazione per chi, in Serie A, non aveva lasciato un gran ricordo: appena tre reti nella sua prima esperienza con la maglia dell'Atalanta, 'tradita' con il calcio di rigore sbagliato che costò l'accesso ai gironi di Europa League agli albori della stagione 2018/2019. Andò un po' meglio tra le fila del Parma, con tredici goal in due anni macchiati dalla retrocessione finale.

In Turchia Cornelius sembra aver finalmente trovato la sua dimensione: diciassette sigilli nella stagione che ha riportato il titolo turco nella bacheca del Trabzonspor dopo 38 anni di attesa, un'eternità.