Riprende un compagno nudo: Saliba squalificato per un mese dalla Federazione Francese

Il difensore del Nizza, in prestito dall'Arsenal, non potrà giocare e allenarsi con le selezioni francesi fino al 26 maggio.

William Saliba non potrà giocare per un mese con la Francia ad ogni livello. Dal 26 aprile al 26 maggio, il difensore del Nizza in prestito dall’Arsenal non potrà prendere parte nemmeno agli allenamenti.

Lo ha stabilito la Federazione Francese questa mattina, in merito a un video risalente al dicembre 2017. Saliba era membro dell’Under-17 e aveva ripreso il compagno Ulrick Eneme Ella (squalificato tre mesi) nudo in atti osceni.

I due giocatori sono stati ascoltati e la federazione ha stabilito la squalifica, che per Saliba può costare la partecipazione a Euro 2021 Under 21. La competizione inizierà il 31 maggio, ma la preparazione partirà diversi giorni prima.

Dopo le grandi difficoltà all’Arsenal nella prima parte di stagione, Saliba è andato al Nizza alla ricerca di continuità. Ha giocato titolare tutte le partite, tranne le due con il Marsiglia.