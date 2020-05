Riprende anche la FA Cup, è ufficiale: finale giorno 1 agosto

Dopo la Premier League, in Inghilterra riparte anche la FA Cup: quarti di finale dal 27 giugno e finalissima giorno 1 agosto.

Sono giorni decisivi e pieni di gioia per tutti gli amanti del calcio. Dopo la notizia ufficiale della ripartenza della Premier League, in tutti i tifosi possono far festa anche per la ripresa della Coppa nazionale più importante, ovvero la .

Some provisional dates for your diary... 👀#EmiratesFACup — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 29, 2020

La Football Association ha infatti comunicato ufficialmente la notizia. In seguito all'annuncio della ripresa della Premier League da mercoledì 17 giugno, i quarti di finale della FA Cup si svolgeranno nel fine settimana di sabato 27 giugno e domenica 28 giugno.

Le semifinali invece si svolgeranno nel fine settimana di sabato 11 luglio e domenica 12, mentre infine la finalissima si giocherà giorno 1 agosto.

Altre squadre

Il calendario delle partite che restano da giocare, si partirà quindi con i quarti di finale, è il seguente (queste partite si sarebbero dovute disputare il 9 marzo):

L'articolo prosegue qui sotto

