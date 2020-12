Riposo supplementare per Messi: tornerà dopo Barcellona-Eibar

Lionel Messi, volato in Argentina per festeggiare il Natale, tornerà a disposizione di Koeman nel primo allenamento del 2021: niente Barcellona-Eibar.

Dopo quattro giorni di riposo, il è tornato ad allenarsi stamattina: agli ordini di Ronald Koeman, però, non c'era Lionel Messi.

Il capitano blaugrana è volato in per trascorrere le festività natalizie e, come riportato da 'Marca', potrà usufruire di qualche giorno di ferie supplementare prima del ritorno in Europa.

Assolutamente certa, dunque, la sua assenza nel match di in programma martedì sera al 'Camp Nou' contro l' : Koeman lo riavrà così a disposizione solo in occasione del primo allenamento del 2021, previsto per il pomeriggio di Capodanno.

Altre squadre

Prima, infatti, la squadra catalana potrà beneficiare di altri due giorni di riposo che consentiranno a Messi di organizzare con estrema tranquillità il viaggio verso la .

Inoltre lo stesso Barcellona ha comunicato l'esistenza del trattamento alla caviglia destra a cui il fuoriclasse di Rosario si sta sottoponendo, dopo le fatiche in Liga e in Champions delle scorse settimane.

📋 COMUNICADO MÉDICO | Messi

El futbolista argentino está completando el tratamiento de su tobillo derecho



🔗 https://t.co/jtLWHvIPpZ pic.twitter.com/lxQpdBGHL8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2020

Appare saggia la scelta di preservarlo da possibili infortuni che, a 33 anni e a ritmi sempre elevati, possono essere dietro l'angolo.