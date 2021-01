Riportava la Ferrari a Marchetti: auto danneggiata

Un addetto all'autolavaggio ha perso il controllo dell'auto, che si è schiantata contro il guardrail nel quartiere Multedo: incolume.

Disavventura in quel di Genova per l'addetto di un autolavaggio, intento a riportare a Federico Marchetti la sua Ferrari dopo aver provveduto alla pulizia della stessa. La vettura, infatti, si è schiantata su un guardrail nel quartiere Multedo, nel capoluogo ligure.

L'operaio ha infatti perso il controllo della vettura secondo le ultime indiscrezioni, danneggiando la stessa e diverse auto in sosta, con conseguente traffico rallentato ed intervento della polizia locale sul posto. Per il conducente nessun problema, incolume nonostante la paura del momento.

Marchetti si trovava al centro sportivo Signorini in vista della gara di Coppa contro la , prevista mercoledì 13 gennaio allo Stadium: l'addetto gli stava riportando la Ferrari dopo il passaggio ad un autolavaggio cittadini, prima dello schianto.

La vettura, una 812 Superfast da circa 300mila euro, ha riportato gravi danni nella parte anteriore, come evidenziano le foto scattate dai passanti, curiosi pronti a scattare un'immagine della rossa improvvisamente k.o. in via Pacoret de Saint Bon.