Ripartire dopo tanti problemi, Ramsey: "Vengo da un periodo frustrante"

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, spiega: “Sono stato alle prese con problemi fisici che non mi hanno permesso di essere consistente”.

Ripartire dagli Europei per mettersi alle spalle una stagione che è stata costellata da diversi alti e bassi. E’ questo il grande obiettivo di Aaron Ramsey.

Il centrocampista della Juventus sarà uno degli uomini di punta del Galles a Euro 2020, ma per fare realmente la differenza dovrà ritrovare la condizione migliore.

La sua annata infatti è stata contraddistinta da diversi stop che non gli hanno consentito di andare oltre le trenta presenze complessive. A rallentarlo sono stati dei problemi fisici di varia natura che ciclicamente l’hanno costretto a fermarsi e la cosa si è tradotta in un rendimento non costante.

Ramsey, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sports’, ha ammesso di voler ritrovare ora la condizione ideale.

“Negli ultimi due anni ho vissuto un periodo molto frustante. Sono stato alle prese con alcuni problemi che non mi hanno consentito di essere consistente. E’ difficile mantenere il giusto ritmo quando spesso sei costretto a fermarti”.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Ramsey, ma i suoi piani per il futuro sono molto chiari.