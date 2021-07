Riparte la Serie A, oggi il sorteggio del calendario

Parte ufficialmente la nuova Serie A 2021/2022: oggi pomeriggio è in programma il sorteggio del calendario del nuovo campionato italiano.

È il giorno della Serie A 2021/2022. Si apre ufficialmente il sipario sul nuovo campionato italiano con la composizione del calendario, in programma oggi pomeriggio a partire dalle 18:30.

Segui tutta la Serie A TIM solo su DAZN. Attiva ora. 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

Sarà un sorteggio storico per la Serie A: per la prima volta non basterà conoscere gli accoppiamenti delle 19 giornate d'andata e rovesciarle per definire il programma del ritorno, ma due gironi asimmetrici.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta il sorteggio del calendario 2021/2022 di Serie A. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione del massimo campionato per il triennio 2021-2024.

La Serie A 2021/2022 prenderà il via nel weekend del 21 e 22 agosto prossimo e terminerà il 22 maggio 2022. Previsti cinque turni infrasettimanali (22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio) e cinque soste per gli impegni delle nazionali (5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo), oltre alla pausa natalizia dal 23 dicembre al 5 gennaio.

Il sorteggio del calendario della nuova Serie A dovrà tener conto di alcuni vincoli da rispettare necessariamente tra l’alternanza assoluta delle gare in casa e in trasferta per Milan e Inter, Juventus e Torino, Lazio e Roma , Genoa e Samp , ma anche - per ragioni di ordine pubblico - per Fiorentina ed Empoli, Napoli e Salernitana. Alternanza temporanea anche tra Spezia e Cesena, oltre che per Venezia e Spal: lo Spezia (che oggi gioca nello stadio del Cesena ) potrebbe rientrare nel proprio stadio già a settembre, il Venezia avrà tempi più lunghi e nel frattempo giocherà le partite casalinghe a Ferrara.

Ma non finisce qui: nei quattro turni infrasettimanali feriali (5°, 10°, 15° e 19° giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non saranno possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano.

Tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e non ci saranno casi di incontri ripetuti, cioè stessa partita alla stessa giornata rispetto al calendario scorso. Alla prima e all’ultima giornata non potranno sfidarsi squadre che si sono già incontrate all’esordio o in chiusura delle stagioni 2019/2020 o 2020/2021. I club impegnati in Champions League (Atalanta, Inter, Juve, Milan) non incontreranno quelli impegnati in Europa League (Lazio e Napoli) e in Conference League (Roma) nelle giornate successive a un turno Uefa (4°,7°,9°,12°,14° e 17° di andata e 7°,8°,10°,11°,13°,14°,16° e 17° di ritorno).

Come sempre non potranno esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta per girone e soprattutto una partita non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

Tutto è pronto per la Serie A 2021/2022: il nuovo campionato è pronto a prendere forma.