Riparte la Serie A: ecco cosa succede con gli squalificati

Sono sette i giocatori che erano stati squalificati prima della sospensione: non tutti, però, salteranno la stessa giornata.

La riparte, ormai è ufficiale da tempo e la Lega ha ricalendarizzato le partite rimanenti: definito il quadro completo delle giornate che vanno dalla 27esima alla 35esima, mentre per le ultime tre bisognerà attendere in virtù della garanzia di contemporaneità necessaria per il corretto svolgimento del torneo.

Un dubbio che assale in particolare i fantacalcisti è quello relativo agli squalificati: la situazione dei giocatori fermati dal Giudice Sportivo prima della sospensione appare nebulosa ai più, ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza.

Erano 7 i calciatori squalificati subito dopo il 26esimo turno, l'ultimo disputato regolarmente: Bani, Santander, Schouten, Joao Pedro, Marchetti, Padelli e Donati. Non tutti, però, salteranno la stessa giornata.

I primi a rimanere fermi saranno Joao Pedro e Padelli che salteranno i due recuperi - e - , con i quali il campionato riaprirà i battenti il 20 e 21 giugno.

Gli altri cinque, invece, non saranno a disposizione nella tre giorni dal 22 al 24 giugno in cui si giocherà la 27esima giornata, la prima completa (ovviamente alla lista potrebbero aggiungersene altri a seconda dei cartellini ricevuti nei recuperi).

Il quadro completo degli squalificati:

Recuperi 25esima giornata (20 e 21 giugno)

Joao Pedro (Cagliari) - Salta Verona

Padelli (Inter) - Salta Sampdoria

27esima giornata (22-24 giugno)

Bani ( ) - Salta

Santander (Bologna) - Salta Juventus

Schouten (Bologna) - Salta Juventus

Marchetti ( ) - Salta

Donati ( ) - Salta